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DHA DIŞ - AB Konseyi Başkanı: İngiltere’nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruz
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere parlamentosunun en kısa sürede ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen AB Zirvesi ikinci gününde basına...
GÜNDEM 13.12.2019, 16:40
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere parlamentosunun en kısa sürede ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen AB Zirvesi ikinci gününde basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Boris Johnson’ı zaferinden dolayı tebrik ederek İngiltere parlamentosunun en kısa sürede Brexit adıyla bilinen ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.
Bunun önemli olduğunu vurgulayan Michel, İngiltere ile gelecekte yakın iş birliği içinde hareket etmek istediklerini, fakat AB tek pazarının bütünlüğünün de önemli olduğunu dile getirdi.
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-AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in konuşması
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