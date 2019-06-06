Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

DHA DIŞ – 90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından böyle firar etti

ABD () – ABD’de bir adam, çıkarıldığı mahkemede dolandırıcılık suçundan 90 gün hapse çarptırıldığını öğrenince, mahkeme binasından koşarak firar etti. Olay, ABD’nin Michigan eyaletindeki Oakland şehrinde bulunan Rochester...

DHA DIŞ – 90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından böyle firar etti

ABD () – ABD’de bir adam, çıkarıldığı mahkemede dolandırıcılık suçundan 90 gün hapse çarptırıldığını öğrenince, mahkeme binasından koşarak firar etti.

Olay, ABD’nin Michigan eyaletindeki Oakland şehrinde bulunan Rochester Hills mahkeme binasında meydana geldi. Bir adam, çıkarıldığı mahkemede, hâkim tarafında dolandırıcılık gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çaptırıldığını öğrendiği sırada, arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı.

Mahkeme binası güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, adamın aniden arkasını döndüğü ve çıkış kapısına doğru hızlı adımlarla ilerlediği görüldü. Daha sonra dışarıya çıkan 33 yaşındaki Jayson Mendoza, mahkeme binası önündeki parkta koşarak uzaklaştı.

Yerel medya, adamın kaçtıktan 10 dakika kadar sonra yakalandığını; kaçmaya teşebbüs ettiği için 90 gün olan cezasının daha da uzayabileceğini duyurdu.

Görüntü Dökümü
----------------------------
-Mahkeme salonunda duruşma sırasında arkasını dönüp giden adam
-Adamın dışarıya çıkma anı ve koşarak uzaklaşması

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328