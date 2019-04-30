Gonca YAĞCI, () - İsrailli güvenlik araştırmacıları, 80 milyondan fazla ABD vatandaşının isimleri, yaşları, gelir durumu ve medeni hali gibi kişisel bilgilerini içeren 'korunmasız büyük bir veri' keşfettiklerini duyurdu.

USA Today’in aktardığı habere göre, araştırmacılar söz konusu 'korunmasız verinin' sahibini bulamadı. Microsoft Cloud sunucusuna bağlı olduğu ortaya çıkan verinin, siber suçlar için potansiyel ve paha biçilmez bir kaynak olduğu açıklandı. Araştırma ekibi gazeteye, verilerin doğruluğunu açıklarken; kişisel verilerin gizliliğini korumak için veriyi yüklememe kararı verdiğini söyledi.

Verinin bir sigorta, sağlık veya ipotek şirketine ait olabileceği ifade edildi.

Microsoft ise söz konusu veri açığı ile ilgili olarak gazeteye gönderdiği yazılı açıklamada, verinin sahibinin belirlendiğini ve hiçbir bilginin kamuya açık erişiminin olmayacağını belirtti.