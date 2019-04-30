DHA DIŞ - 5G hava tahmin uydularının çalışmasını engelleyebilir

Gonca YAĞCI, () - 5G kablosuz telefon teknoloji ağının, hava tahmin gözlemleri için kullanılan hava uydularının çalışmasını engelleyebileceği uyarısı yapıldı.

Popular mechanics internet sitesinin haberinde, 5G bağlantısının, yörünge uydularının çalışmasında güçlükler çıkarabileceği belirtildi.

Habere göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bu uyduları korumak üzere Federal İletişim Komisyonu ile müzakerelere başladı.

Nature adlı bilim dergisine konuşan İngiltere’deki Orta Derecedeki Hava Tahminleri Avrupa Merkezi’nden meteorolog Stephen English, hava tahminleri için kullandıkları frekanslara ilk kez tehdit oluştuğunu söyledi.

Nature dergisi ise, düzenleyicilerin ve telekomünikasyon şirketlerinin uydulara müdahale riskini azaltacak adımlar atmadığı müddetçe dünyayı gözlemleyen uyduların ABD çevresindeki 5G bağlantısını kapsayan bölgelerde, atmosferdeki su buharı yoğunluğunu doğru bir şekilde ölçemeyeceği uyarısı yaptı

ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nden meteorolog Jordan Gerth, Nature dergisine bunun küresel bir sorun olduğunu söyledi.

5’inci nesil mobil telekomünikasyon bağlantısı dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlıyor. 5G’nin 2020 yılından itibaren Türkiye dahil bir çok ülkede kullanılması bekleniyor.