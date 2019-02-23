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DHA DIŞ - 47 yıl hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

ABD () – ABD’ de bir sanık devam edem davası sırasında 47 yıl hapis cezası aldığını duyunca, mahkemede avukatına saldırdı.  Olay ABD’nin Ohio eyaletinde bir mahkeme salonunda yaşandı. Polis üniformasında bulunan kameraya yansıyan...

DHA DIŞ - 47 yıl hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

ABD () – ABD’ de bir sanık devam edem davası sırasında 47 yıl hapis cezası aldığını duyunca, mahkemede avukatına saldırdı. 
Olay ABD’nin Ohio eyaletinde bir mahkeme salonunda yaşandı. Polis üniformasında bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, 47 yıl hapis cezası aldığını duyan sanığın, hemen yanında bulunan avukatına saldırdığı görülüyor. Bunun üzerine mahkeme salonunda bulunan polisler hemen olaya müdahale edip, mahkûmu avukatın üzerinden alıyor. 
Hastaneye kaldırıldığını, saldırıcı sonucu burnunun kırıldığını ve yere düşmesi sonucu da kalça ve omzundan yara aldığını açıklayan avukat, sanığın esasa uygun şekilde kelepçelenmediği için saldırının meydana geldiğini belirtti.  Ayrıca, zaten iki yıldır hapiste yatan ve duruşması devam eden sanığın aile içi şiddet, kundaklama ve hayvana zulüm gibi çeşitli suçlardan dolayı 47 yıl cezaya çarptırıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü
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- Adamın avukatına saldırması
- Yaşanan boğuşma
- Polislerin adama müdahale etmesi
 

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