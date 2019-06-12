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DHA DIŞ – 2 yıldır kayıp olan köpek, ailesine kavuştu

UKRAYNA, () – Ukrayna’da 2 yıl önce çalınan Alabay ırkı köpeklerini sosyal medyada ‘sahiplendirme’ başlığı altında gören aile, köpeğine kavuştu. Ailenin köpeği ile buluştuğu anlar amatör kameralarca kaydedilirken, duygusal anlar...

DHA DIŞ – 2 yıldır kayıp olan köpek, ailesine kavuştu

UKRAYNA, () – Ukrayna’da 2 yıl önce çalınan Alabay ırkı köpeklerini sosyal medyada ‘sahiplendirme’ başlığı altında gören aile, köpeğine kavuştu. Ailenin köpeği ile buluştuğu anlar amatör kameralarca kaydedilirken, duygusal anlar yaşandı. 
Olay, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıl önce evlerinin bahçesinden çalınan ‘Alabay’ cinsi köpeklerini sosyal medyada tesadüfen gören aile, köpeğine kavuştu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, köpeğin ilk başta korktuğu ve temkinli davrandığı; ardından sahibinin omuzlarına patilerini koyduğu ve suratını yaladığı görüldü.
KAVUŞMA TESADÜFEN GELİŞTİ
Yerel medya, köpeğinin çalındığını fark eden ailenin uzun bir süre boyunca sosyal medyaya ilanlar verdiğini; şehrin birçok bölgesine köpeğin kayıp olduğuna dair bildiri ve fotoğraflar astığını duyurdu. Ukraynalı ailenin 2 yıl aradan sonra köpeklerine kavuşması, Avusturya’da yaşayan ortak bir arkadaşlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gerçekleşti. Avusturya'daki arkadaşlarının, ‘Mutlu Hayvanlar’ isimli Facebook hesabının paylaştığı gönderiyi gören Ukraynalı aile, sahiplendirilmek istenen köpeğin, 2 yıldır kayıp olan köpekleri olduğunu fark etti. yapılan girişimler sonucu aile, köpeğine kavuşurken, ilk buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

Görüntü Dökümü
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-Köpek ve ailesinin kavuşma anı

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