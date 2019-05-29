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DHA DIŞ - 11 yaşındaki kız, yumruklarıyla hırsızı kaçırdı

Arjantin () – Arjantin’de 11 yaşındaki bir kız, annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı, ona yumruk atarak durdurdu. Olay Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yer alan Zarate şehrinde meydana geldi. Yerel saat ile 2130’da meydana gelen...

DHA DIŞ - 11 yaşındaki kız, yumruklarıyla hırsızı kaçırdı

Arjantin () – Arjantin’de 11 yaşındaki bir kız, annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı, ona yumruk atarak durdurdu.
Olay Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yer alan Zarate şehrinde meydana geldi. Yerel saat ile 2130’da meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. 
Görüntülerde, bir binanın önünde scooterını park etmek isteyen kadına arkasından yaklaşan hırsızın, kadını zorla araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada merdivenlerde bulunan kadının 11 yaşındaki kızı ise durumu fark ederek hızla annesinin imdadına koşuyor. Hırsıza sağından yaklaşan küçük kız, hırsızı yumrukluyor. Neye uğradığını şaşıran hırsız durumu anlamaya çalışırken, kadın da scooterı bırakarak hırsıza vuruyor. Anne ve kızın darbeleri ile sendeleyen hırsız olay yerinden kaçıyor.
Yerel medya hırsızın henüz yakalanamadığını duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok fazla yorum aldı. Videoyu izleyenler küçük kızın cesaretinin takdire şayan olduğunu yazdı.


Görüntü Dökümü
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-Hırsızın arkadan, scooter üzerindeki kadına yaklaşması
-Hırsızın kadını zorla scooter üzerinden indirmeye çalışması
-Olayı gören 11 yaşında olan ve bina girişinde bekleyen kızın hırsıza yumruk atması
-Kadının ve kızın hırsıza saldırması
-Hırsızın olay yerinden kaçması
-Kadının ve kızın binaya girmesi

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