ÇANAKKALE - MENDERES ÇAYI'NDA SUYA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN BATUHAN KIZIL, EZİNE İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR. CANLI YAYINDAYIZ
DHA CANLI BİLGİSİ
ÇANAKKALE - MENDERES ÇAYI'NDA SUYA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN BATUHAN KIZIL, EZİNE İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR. CANLI YAYINDAYIZ
05 Şubat 2019 Salı 16:46
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