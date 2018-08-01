;Batman' ın Hasankeyf ilçesine bağlı Suçeken köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
DHA: Batman' da silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı
;Batman' ın Hasankeyf ilçesine bağlı Suçeken köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:11
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