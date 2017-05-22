DHA ARŞİV - Erdoğan'a Marmaris'te suikast davası başladı (20.02.2017)

Görüntü Dökümü
---------------------
-20 ŞUBAT 2017
-adliye önünden görüntü
-cezaevi aracından inen takım elbiseli şüphelilerin görüntüsü
-detaylar
()
======================================
Görüntü Dökümü --------------------- -20 ŞUBAT 2017 -adliye önünden görüntü -cezaevi aracından inen takım elbiseli şüphelilerin görüntüsü -detaylar () ======================================
22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:21
Görüntü Dökümü
---------------------
-20 ŞUBAT 2017
-adliye önünden görüntü
-cezaevi aracından inen takım elbiseli şüphelilerin görüntüsü
-detaylar
()
======================================
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:23
|05:32
|13:11
|17:09
|20:32
|22:23