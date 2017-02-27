DHA ARŞİV - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - HULUSİ AKAR VE BAŞBAKAN YILDIRIM - HULUSİ AKAR GÖRÜŞMESİ

Görüntü Dökümü
ARŞİV
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın görüşmesi
/////
-Başbakan Binail Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın görüşmesi
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Görüntü Dökümü ARŞİV -Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın görüşmesi ///// -Başbakan Binail Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın görüşmesi () ========================
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:21
Görüntü Dökümü
ARŞİV
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın görüşmesi
/////
-Başbakan Binail Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın görüşmesi
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