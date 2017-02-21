DHA ARŞİV - 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde yaşananların arşiv görüntüleri

DARBE girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurulduğu ve darbeci general Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in şehit edildiği arşiv görüntüler
Görüntü Dökümü:
----------------------------
-Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde yaşananlar
-Tuğgeneral Semih Terzi'nin vurulma anı
-Darbeci askerlerin Terzi'nin başında toplanması
-Ömer Halisdemir'in fotoğrafı
ARŞİV, ()