DHA ANKARA:VAN VE KUZEY IRAK' A HAVA HAREKATI; 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk savaş uçakları Van' ın Çatak ilçesi kırsalı ile Irak' ın kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi.Hava harekatında Van’da 10, Kuzey Irak’ta 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk savaş uçaklarıyla Van'ın Çatak kırsalına ile düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait 3 adet silah mevzii, 1 barınma alanı ve silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 10 terörist etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçakları bugün alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu havalanarak 08.45-09.05 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindki Avaşin Basyan bölgesindeki PKK hedeflerini vurdu. Harekat sonucunda 2 mağara, 2 korugan, 2 Doçka mevzii, 1 barınma alanı olmak üzere 7 hedef imha edilirken, silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 13 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA/