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DHA ANKARA:Ulaştırma Bakanlığı: Uçak kazasındaki 11 cesede ulaşıldı

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde: “Dün İsfahan’ın...

DHA ANKARA:Ulaştırma Bakanlığı: Uçak kazasındaki 11 cesede ulaşıldı
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde: “Dün İsfahan’ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken,  Türkiye’nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir.
Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir.

 

 

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