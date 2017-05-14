DHA ANKARA:TÜRKİYE'NİN  EN BÜYÜK GASTRONOMİ AKADEMİSİ AÇILDI.

Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (TÜMAR) bağlı Türkiye'nin en büyük gastronomi akademisi Thermopolium Gastronomi Akademisi (TGA) Ankara' da açıldı. Thermopolium Gastronomi Akademisi'nin Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Mehmet Haberal tarafından 14 yıl önce kurulan TÜMAR'ın gastronomi girşiminin devamı olarak hizmete açıldığı ifade edildi.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan akademi, öğrenci eğitiminin yanı sıra ulusal ve uluslararası önemli birçok etkinliğe imza atacak. İçeriği ve bin metrekarelik büyüklüğü ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan akademide Türk mutfağıyla ilgili önemli araştırmalar yapılacak.

Açılışta bir konuşma yapan TÜMAR ve TGA Müdürü Doç. Dr. Hakan Turgut, TGA'da öğrencilerin yanı sıra gastronomi üzerine olan araştırma ve uygulamayı halka açık kurslar ve derslerle de yürüteceğini ifade ederek, buarada düzenlenecek olan kurs ve atölye çalışmalarıyla gastronomi alanında uluslararası akredite kuruluşlarından sertifika elde etme olanağı sağlayacağını söyledi.

Doç. Dr Turgut, Thermopolium Gastronomi Atölyelerinde yetiştirilecek şef adaylarına verilecek uluslararası standartlardaki eğitimin kalitesi, teknolojisinin modernliği ve kullanılan ürünlerin doğallığıyla Türk ve dünya gastronomi alanının gelişimi ve tanıtılmasını sağlayacak lider bir olarak öne çıktığını belirtti.

“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GASTRONOMİ AKADEMİSİDİR



Gastronomiye olan ilginin Türkiye' de ve dünyada giderek arttığını ifade eden Turgut, insan yaşamında en temel gereksinim beslenmenin toplumsal kimliğin oluşmasında önemli bir role sahip olduğunu belirterek, Türkiye'deki üniversitelerde aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde ciddi bir artış olduğunu sözlerine ekledi.

Turgut konumasını şöyle sürdürdü; “Üniversitelerimizde 53 aşçılık ön lisans bölümü 42 gastronomi ve mutfak sanatları bölümü açılmıştır. Gastronomiyi bir hobi ya da sanat olarak gören genci yaşlısı bir arayış içerisine girmiştir. Farklı yöresel lezzetlere olan merak ve sosyalleşme adına gastronomi eğitimi ve kursları ünlü ve yetenekli şefler eşliğinde kendi ürettiği yemeği yeme zevkine sunan işletme olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye' de 30' a yakın, Ankara'da ise 8 adet gastronomi okulu bulunmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde sağlık üniversitesi olarak yola çıkan Başkent Üniversitesi'nde gastronomi ile ilgili akademik eğitimler olarak; Turizm İşletmeciliği ön lisans ve lisans programı, bu yıl ilk defa öğrenci alacak olan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesinde Beslenme ve Diyetetik bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bölümünde ise Aşçılık programlarımız bulunmaktadırö.





ÜNLÜ ŞEFLER DERS VERECEK



Hakan eğitimlerin 3' er saatlik workshoplardan başlayarak, aylık amatör ve 8 aylık profesyonel eğitimlere 10 ayrı branştan ünlü ve profesyonel şefler öncülüğünde kurslar ve eğitimler ile çeşitli yemek kültürü araştırmaları yapılacağını TÜMAR Ankaralıların yemek yapma sanatına ve yemek yeme zevkine yeni tatlar katmaya devam edeceğini vurguladı.



Açılışta bir konuşma yapan Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da en iyi mutfağın Türk mutfağı olduğunu ifade ederek, “Yeni bir iş alanı, yeni bir meslek gelişen dünyada Türkiye'de aranan meslekler haline gelen gastronomiyi hizmete aldık. Kültür ve yemeğin birleşimi yurdumuzun her köşesinde ayrı bir yemek kültürü ve güzellik var. En iyi mutfak Türk mutfağıdırö dedi.



Açılışa onur konuğu olarak katılan gastronomi duayeni Türk mutfağını dünyaya tanıtan Türk olarak bilinen Hüseyin Özer de yaptığı konuşmada, Fransız, usulü yemek yapmanın doğru olmadığını belirterek, Türk yemeği ve kültürünün dünyada tanıtılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.



ÖZER " TÜRK MUTFAĞI DÜNYAYA TANITILMALI"

Türk mutfağı adına Başkent Üniversitesi'nin Türkiye'de bir ilke imza attığını ifade eden Özer, Türk yemeğinin dünyaya tanıtılması konusunda Londra'da uzun yıllardır mücadele verdiğini bu mücaedelesini sürdüreceğini söyleyerek akademinin açılışında emeği geçen herkesi kutladı ve akademi ve öğrencilerin eğitimi konusunda elinden gelen herşeyi yapacağını ifade etti.



Açılışa Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Uluslararası Master Şef Deniz Orhun, Sofra Restoranları kurcusu Hüseyin Özer, TÜMAR ve TGA Müdürü Doç. Dr. Hakan Turgut katıldı.



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Aynur Tattersall-ANKARA()