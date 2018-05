DHA ANKARA:Genelkurmay çatı davasında sanıklara rekor hapis istemi (4) – Yeniden

Özkan ARSLAN/ANKARA,() FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylara ilişkin, aralarında, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı Davasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olmakla suçlanan Hava Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve sözde, 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 35 kişiden çoğunun 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 bin yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 13 sanığın beraatına, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 sanığın dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, 153 sanık için de bir ile 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 977 yıl arasında değişen hapis cezası istedi. Savcı, 9 sanığın ise 15 yıla kadar hapsini talep etti. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki solanda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler, bazı Ak Partililer ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık savunmaları, müşteki ve tanık ifadelerinin tamamlandığını belirterek sözü duruşma savcısı Bülent Karakuş'a bıraktı.

‘TÜRK ASKERİ DARBE İÇİN VERİLEN EMRE HİÇ BİR ŞART ALTINDA UYMAZ’

Savcı Karakuş, mütalaanın değerlendirme bölümünde terör örgütü FETÖ’ye ilişkin tespitlerde bulunulurken, sanıkların 'verilen emri yerine getirdik' savunmasına karşı şu değerlendirmeleri yaptı: “Bir Türk askeri her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bağlıdır. Bu kurumları ortadan kaldırmaya yani askeri darbe yapmaya yönelik bir faaliyet kapsamında verilen bir emre (bu emir kimden gelirse gelsin) hiç bir şart altında uyulamaz. Verilen emrin darbe teşebbüsü faaliyeti kapsamında verildiğini bilerek bu emre uyan bir askere verilen emri uyguladı denemez. Bu kapsamda Milletin üzerine ateş edilip Devlet ve Millet iradesi ortadan kaldırılmaya çalışılan bir ortamda elde tüfekle suç işleyenlerin yanında durmak bu suça iştirak etmek olarak değerlendirilmiştir.”

35 KİŞEYE REKOR CEZA İSTEDİ

Değerlendirme bölümünün ardından istenilen cezaları açıklayan savcı Karakuş, Semih Terzi öldüğü, Ali Kalyoncu ve Turgay Sökmen de firari bulunduğu için, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 kişiden 35'inin Türkiye'deki bütün eylemlerden sorumlu tutulmasını talep ederek, önce bu sanıklara istediği cezaları açıkladı. Savcı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk ile tümgeneraller Osman Ünlü, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski albaylar Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Albay Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı ve Mehmet Şahin'in, 'Anayasayı ihlal', 'kasten öldürme' ve 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' suçlarından 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile yaralanan güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar için de 56 bin yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep etti. Savcı, bu sanıklar içerisinde bulanan ve yargılandıkları başka davalarda, 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs' ve diğer suçlardan ceza alan bazı sanıkların bu suçlardan cezalandırılmamalarını talep etti. Savcı, 35 sanığın ayrıca, 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da değişik yıllarda hapisle cezalandırılmasını istedi.

153 SANIĞIN ANAYASAYI İHLAL İLE GENELKURMAYDAKİ ÖLÜM VE YARALANMALARDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Savcı, aralarında bazı sivil imamların da bulunduğu 153 sanık için 'Anayasayı ihlal' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Bu sanıklardan çoğunu 11 sivil ile bir askerin şehit edilmesi, 45 sivilin yaralanmasından ve bazı komutanların derdest edilmesinden de sorumlu tutan savcı, sanıkların toplamda 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 977 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

FETULLAH GÜLEN'İN DOSYASI AYRILDI

Savcı mütalaasında, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu haklarında yakalama kararı olan sanıklar Ali Kalyoncu, Adem Özer, Ali Irmak, Mehmet Aytaç, Neşet Gülener, Serkan Coşkun, Serhat Pahsa, Şener Doğrugören, Tayfun Özek, Tevfik Gök, Turgay Er ve Turgay Sökmen hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine, bu durumun yargılamayı uzatacak olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Savcı, sanıklar Yüzbaşı Bayram Akpan, siviller Mustafa Akyıldız, Mehmet Uslu, Fatih Okutur, Muhammed Uslu, Ramazan Cömert, Üsteğmen Kübra Yavuz, astsubaylar Lütfü Karaca ve Uğur Kent'i, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasının yer olmadığına karar verilmesini talep etti. Savcı, bu sanıkların sadece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

13 SANIĞA BERAAT TALEBİ

Savcı, sanıklar Barış Erdemir, Cahit Kükey, Deniz Aydın, Fahri Kafkas, Hakan Toprak, Mesut Ürkmez, Murat Can Avtan, Mustafa Mengi, Serkan Candan, Ümit Keskin, Murat Pekgüler, Hüseyin Yıldırım, Yusuf Yalçın'ın delil yetersizliğinden beraatlarını talep etti.

CEZA ALIRLARSA HAKLARI KISITLANACAK

Savcı, mütalaada cezalandırılmalarını istediği her sanık için ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinin uygulanmasını talep etti. Buna göre, sanıklar ceza aldıkları takdirde, çocuklarının velayet hakkı ile seçme ve seçilme haklarını kullanamayacaklar.

Duruşma, yarın katılan avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam edecek.