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DHA ANKARA:CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve oğlu ile birlikte oyunu Ankara Çukurambar Arjantin Ortaokulu '4173' numaralı sandıkta kullandı. Çıkışta açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kamu görevlilerine seslenerek,...

DHA ANKARA:CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve oğlu ile birlikte oyunu Ankara Çukurambar Arjantin Ortaokulu '4173' numaralı sandıkta kullandı. Çıkışta açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kamu görevlilerine seslenerek, "Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayın" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Arjantin Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandığı salonda görevlilerle tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, oy kullanacağı kabinin önünde bir süre eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmasını bekledi. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben, eşim ve oğlum az önce oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız var. Türkiye'nin genelinde şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama bazı bölgelerde ciddi şikayetler geliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde bazı şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarım sorunu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.
‘KAMU GÖREVLİLERİNE AÇIK VE NET ÇAĞRIDA BULUNUYORUM’
Kılıçdaroğlu, öğleden sonra konuyla ilgili parti sözcüsünün daha ayrıntılı açıklama yapacağını belirterek, "Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Sandıktaki arkadaşlarımız görevlerini yaptıkları sürece demokrasi konusunda bir kaygımız olmayacaktır. Öğleden sonra arkadaşlar basın ile daha farklı bilgiler paylaşacaklar" diye konuştu.


Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullanması ve açıklaması 

Özkan ARSLAN/ANKARA,() 
 

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