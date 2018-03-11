DHA ANKARA;ANKARA'DA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

ANKARA'da İlknur Ç. (23) adındaki genç kadın, Perşembe günü cezaevinden izinli çıkan eşi Feyzi Ç. (26) tarafından 4 yaşındaki kızının gözleri önünde hunharca bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün akşam Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 527 Sokak üzerine yaşandı. Sigara kaçakçılığından dolayı tutuklu bulunduğu Sincan Açık Cezaevinden Perşembe günü izinli çıkan Feyzi Ç., eşi İlknur Ç. ile buluşarak bir süre otomobille dolaştılar. Daha sonra Keçiöeren’deki evlerine gelen çift bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Feyzi Ç. eline geçirdiği bir bıçakla eşini birçok kez bıçakladı. Ardından Feyzi Ç. korkunç cinayete şahit olan 4 yaşındaki kızını alarak otomobiline götürdü. Fakat eşinin ölmediğinden şüphelenen Feyzi Ç. tekrar eve çıkarak bir kez daha İlknur Ç.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis, talihsiz genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 15 ayrı bıçak izine rastladı. Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden Feyzi Ç. polisi arayarak teslim oldu. İlknur Ç.'nin cenazesi ise Ankara Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sokaktan görüntü

-Evin binasından görüntü

-Evin dış kapısından görüntü

Mustafa TURAPOĞLU-ANKARA/

