Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

DHA ANKARA:AK Partili en genç vekil kayıt yaptırdı

TBMM'ye giren en genç milletvekili Rümeysa Kadak, alisiyle birlikte Meclis’te kayıt yaptırdı.24 Haziran seçimlerinde Meclise giren en genç milletvekillerinden AK Parti’ İstanbul Milletvekili 22 yaşındaki Rümeysa Kadak kayıt yaptırdı. Annesi,...

DHA ANKARA:AK Partili en genç vekil kayıt yaptırdı

TBMM'ye giren en genç milletvekili Rümeysa Kadak, alisiyle birlikte Meclis’te kayıt yaptırdı.24 Haziran seçimlerinde Meclise giren en genç milletvekillerinden AK Parti’ İstanbul Milletvekili 22 yaşındaki Rümeysa Kadak kayıt yaptırdı. Annesi, dedesi ve anneannesi ile kayıt yaptırmaya gelen Rümeysa Kadak, heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok büyük onur, gurur benim için. Türkiye'nin gençlere en çok değer veren, gençlerin en çok önünü açan partisini temsilen Meclis’te olmak çok büyük bir onur. İnşallah cumhurbaşkanımızın teveccühlerine ve güvenine layık oluruz. Herkes bir çalışıyorsa biz gençler olarak on çalışacağız inşallah" dedi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rümeysa Kadak'ın kayıt yaptırması

-Kadak'ın açıklaması

-Aile fertlerinin konuşması

-Detay

(Haber-Kamera:Nursimüa KESKİN/ ANKARA ,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325