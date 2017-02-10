DHA ANKARA - Yurt dışında boşanan Türkiye’de de boşanmış sayılacak

Ümit KOZAN / ANKARA, () - YURT dışında yaşayan Türk vatandaşlarının boşanmaları halinde, bu kararın Türkiye'de de tanınması konusunda yaşadıkları zorluk ortadan kaldırılıyor. Yurt dışında boşananlar, birlikte başvurmaları halinde Türk mahkemelerinden karar almaksızın, Türkiye'de de boşanmış sayılacak.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının boşanmaları halinde, bu kararın Türkiye'de de geçerli olabilmesi için 'tanıma-tenfiz' davası açma zorunluluğu bulunuyor. Türkiye'de açılan bu davalar, yıllarca sürdüğü için gurbetçi vatandaşlar yurtdışında boşanmış olsa bile Türkiye'de boşanmış olarak kabul edilmiyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, yurt dışında boşanan vatandaşlarının bu mağduriyetini gidermek için adım atmaya hazırlanıyor. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile yurt dışında boşanan Türk vatandaşlarına ilişkin boşanma kararları, tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla müracaat etmeleri halinde yargı kararına gerek olmaksın Türkiye tarafından da doğrudan tanınacak.

BİRLİKTE BAŞVURU ZORUNLULUĞU

Yurt dışında boşananların durumunun, nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için Türkiye'de nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte başvurmaları halinde nüfus kütüğüne tescil yapılarak, bu kararlar Türkiye'de de geçerli sayılacak.

Tarafların veya vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri halinde ise yurt dışında verilen boşanma kararları için 'tanıma-tenfiz' davası açılması gerekecek.