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DHA ANKARA- YSK Başkanı Güven'den askerlerin oy kullanmasına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımız bulunduğu yere kaydını aldırmışsa oy kullanma hakkı var. Suriye ve Irak'ta operasyonda olanlar kaydını aldırmışsa...

DHA ANKARA- YSK Başkanı Güven'den askerlerin oy kullanmasına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımız bulunduğu yere kaydını aldırmışsa oy kullanma hakkı var. Suriye ve Irak'ta operasyonda olanlar kaydını aldırmışsa orada oy kullanabilir" dedi.


YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarının erken seçim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Yurtdışında görev yapan askerlerin oy kullanmasına ilişkin bilgi veren Güven, yurt dışında görev yapan erlerin oy kullanamadığını belirterek, "Subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Şartlar oluşturuldu, hangi ülkede yaşıyor görev yapıyorsa oyunu kullanabilecek. Özel düzenleme yok. Büyükelçiliklerimiz, ataşelerimiz nasıl oy kullanıyorsa görevli askerlerimiz de aynı şekilde oy kullanabilecek" dedi.


‘KİMSENİN MÜKERRER KAYDI YOK’
Suriye ve Irak'ta devam eden harekatta görev alan askerlerin oy kullanmasına ilişkin de açıklama yapan Güven, şunları söyledi: "Görev yaptığı yere kaydını aldırmışsa oy kullanabilecekler, biz buradaki kaydını kapatırız. Listelerde her vatandaş sadece bir kez kayıtlı olabiliyor. Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanması hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok." 


Görüntü Dökümü:

-YSK başkanı Sadi Güven açıklama

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-

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