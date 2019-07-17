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DHA ANKARA - YKS sonuçları açıklandı

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilirler. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twiiter hesabından paylaştığı mesajla, YKS 2019 sonuçlarının...

DHA ANKARA - YKS sonuçları açıklandı

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilirler.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twiiter hesabından paylaştığı mesajla, YKS 2019 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, mesajında, "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,()

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