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DHA ANKARA - Yeni kimlik kartlarına yoğun başvuru

 TÜRKİYE Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında; ilk başvurunun Kırıkkale'den alındığı 14 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar, 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat etti. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre,...

DHA ANKARA - Yeni kimlik kartlarına yoğun başvuru

 TÜRKİYE Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında; ilk başvurunun Kırıkkale'den alındığı 14 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar, 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat etti. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, müracaatlar sonucu, 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi.

Son bir haftada en yoğun başvurunun İstanbul'dan yapıldığı belirtilirken, 2 Ocak'tan bu yana 86 bin 894 kişinin yeni kimlik kartını alabilmek için başvuruda bulunduğu bildirildi. En yoğun başvuru, 34 bin 607 kişiyle İstanbul'dan oldu. İstanbul'u 20 bin 962 kişiyle Ankara izledi. İzmir'den 12 bin 959, Antalya'dan 9 bin 185, Bursa'dan ise 9 bin 181 kişi yeni kimlik kartlarını alabilmek için başvuruda bulundu.

14 MART'TAN BU YANA EN FAZLA BAŞVURU TRABZON'DAN

İlk başvuru 14 Mart 2016 tarihinde, Kırıkkale'de başlamıştı. 14 Mart'tan bugüne kadar en yoğun başvuru ise Trabzon'dan oldu. Mart- Ocak arası en yoğun başvurunun yapıldığı ilk 5 il ise Trabzon, Kırıkkale, İstanbul, Erzurum ve Ankara oldu.

Haber: ANKARA, ()

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