DHA ANKARA - YENİ KHK İLE 262 KİŞİ GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

697 sayılı KHK'nın Resmi Gazete'de yayımlanması ile 262 kişi görevlerinden ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'dan 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından da 214 kişi görevlerinden ihraç edilenler arasında yer aldı. Yeni KHK ile ayrıca bir televizyon ve bir radyo kanalı da kapatıldı.

FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü de görevlerine iade edildi.