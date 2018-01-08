DHA ANKARA- Yaşar Güler'in koruma subayı ve iki yüzbaşı adliyede (3) 

SERBEST BIRAKILDILAR

FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın ile onun itirafları sonucu gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit adliyeye getirildi. Adli Kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit serbest bırakıldı.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA ()

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