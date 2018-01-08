DHA ANKARA- Yaşar Güler'in koruma subayı ve iki yüzbaşı adliyede (2) 

Savcılık sorgularının ardından Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Özkan ARSLAN/ANKARA,()
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Savcılık sorgularının ardından Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Özkan ARSLAN/ANKARA,()
08 Ocak 2018 Pazartesi 17:01
Savcılık sorgularının ardından Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Özkan ARSLAN/ANKARA,()
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