DHA ANKARA- Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA...
08 Mayıs 2018 Salı 18:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
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