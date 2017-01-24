DHA ANKARA- Venedik komisyonu Ankara Adliyesi'nde incelemelerde bulundu

Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki uzmanlık organı olan Venedik Komisyonu Ankara Adliyesi'nde incelemelerde bulundu. Venedik Komisyonu üyesi 4 hukukçu, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne geldi. Komisyon üyelerinin Sulh Ceza Hakimliği sistemi ve işleyişi hakkında bilgi aldıkları belirtildi. Sulh ceza hakimlerinin sorgu salonları ve mahkeme kalemleri ve hakim odalarında incelemelerde bulunan heyete, 1'inci Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez ile 8'inci Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer bilgi verdi. Heyet incelemelerin ardından adliyeden ayrıldı.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()