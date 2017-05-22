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DHA ANKARA - Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili açıklama: AK Parti kongresinin yapıldığı bölgeyle ilgili krokiler ortaya çıktı

ANKARA Valisi Ercan Topaca, Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ'lı teröristle ilgili yaptığı açıklamada, "Dün yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle ilgili de kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili bazı krokiler...

DHA ANKARA - Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili açıklama: AK Parti kongresinin yapıldığı bölgeyle ilgili krokiler ortaya çıktı

ANKARA Valisi Ercan Topaca, Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ'lı teröristle ilgili yaptığı açıklamada, "Dün yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle ilgili de kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili bazı krokiler ortaya çıktı. AK Parti Kongresi'nde bunun olduğunu düşündüğünüz zaman el bombalarıyla yüzlerce kişinin öldürülebileceğini, kalaşnikoflarla belki çok büyük kayıpların yaşanacağını biliyoruz" dedi. 
Ankara Valisi Topaca, düzenlediği basın toplantısında, başkentteki operasyonda öldürülen 2 DEAŞ terör örgütü üyesinin hedefinin, AK Parti 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi olduğunu açıkladı. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğuna dair krokilerin ele geçirildiğini belirten Vali Topaca, "Bu kişiler üzerinde yapılan aramada ortaya çıkan krokide, sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere bir eylem planı krokisi olduğu tespit ettik. Dün yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle ilgili de kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili bazı krokiler ortaya çıktı. Bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman niyetlerinin hiç de iyi olmadığını anlıyoruz. Ses getirecek, ülkede kaos oluşturacak bir eylem yapmak istediklerini, planladıklarını bu krokilerden alıyoruz. AK Parti Kongresi'nde bunun olduğunu düşündüğünüz zaman el bombalarıyla yüzlerce kişinin öldürülebileceğini, kalaşnikoflarla belki çok büyük kayıpların yaşanacağını biliyoruz. Vaktinde müdahaleyle böyle bir fırsatı bulamadılar" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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-Ankara Valisi Ercan Topaca'nın açıklamaları
(21 MAYIS PAZAR GÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLER)
-Pazar günü operasyon yapılan binadan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Operasyonun daireye yansıyan izleri, kırık camlar
-Detaylar

Haber: ANKARA, ()

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