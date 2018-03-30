DHA ANKARA- Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Beştepe'de

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i Beştepe'de kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i Beştepe'de kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
30 Mart 2018 Cuma 15:38
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i Beştepe'de kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı