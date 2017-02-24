DHA ANKARA - Türkiye Uzay Ajansı kanun tasarısı Meclis'te

TÜRKİYE'de Uzay Ajansı Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı, Türkiye'de Uzay Ajansı Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM'ye geldi. Tasarıda, uzay ve havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kurumsal yapının, gelişmiş ülkelerdeki havacılık ve uzay organizasyonlarının dikkate alınarak, tasarlandığı, hızlı, etkin, dinamik ve bağımsız çalışabilmesini teminen ajans şeklinde kurgulandığı belirtildi.

Tasarıda, çeşitli kuruluşlarca yürütülmekte olan havacılık ve uzay faaliyetlerinin kurulacak ajans ile koordine edileceği kaydedildi. Metinde, ayrıca uzay ve havacılık faaliyetlerinin, özel sektörün katılımının sağlanacağı, konuda uzman yerli ve yabancı personelin çalışmasına imkan verecek hukuki altyapının sağlanacağı ifade edildi.

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, ()