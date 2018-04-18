DHA ANKARA- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyeti Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyetini Beştepe'de kabul etti.
Görüntü dökümü
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-Kabulden genel ve detaylar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyetini Beştepe'de kabul etti. Görüntü dökümü -------------- -Kabulden genel ve detaylar
18 Nisan 2018 Çarşamba 15:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyetini Beştepe'de kabul etti.
Görüntü dökümü
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-Kabulden genel ve detaylar
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