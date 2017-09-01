DHA ANKARA - 'TÜRKİYE HUZUR ARİFE' DENETİMLERİNDE 2 BİN 355 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 ve 31 Ağustos'ta iki defa gerçekleştirilen 'Türkiye Huzur Arife' denetimlerinin detayları paylaşıldı. Dün yapılan 'Türkiye Huzur Arife-2' denetimi ile birlikte toplamda 355 bin 469 kişinin kontrol edilerek arandığı tespit edilen 440 kişinin yakalandığı ve 2 bin 355 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ülke genelindeki operasyonlar sonrası ortaya çıkan ve kamuoyuna açıkladığı diğer sonuçlar ise şöyle: 149 bin 614 araç kontrol edilerek 608 aranan araç yakalandı ve Bin 113 araç ise trafikten men edildi. 489 şahıs ve 5 bin 755 araca adli-idari ve trafik yönünden 2 milyon 471 bin 623 TL cezai işlem uygulandı. 28 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet av tüfeği, 2 bin 270 adet mermi, 18 adet kesici delici alet, 31 adet kurusıkı tabanca, 14 gr eroin, 96 bin 612 gr esrar, 181 gr bonzai, 25 adet captagon, 1 gr metamfetamin ve 762 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber: Ümit KOZAN / Ankara ()