DHA ANKARA - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı : 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiştir

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazanda uygulanacak pide fiyatının azami 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacağını belirterek, "2015 ve 2016 yılında pidenin kilogram fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı. Örneğin Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 lira iken, bu ramazanda Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde ülkemizde uygulanacak olan pide fiyatı ülke genelinde azami 6 lira 60 kuruşun üzerinde

olmayacaktır. 2015 ve 2016 yılında pidenin kilogram fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı. Örneğin Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 lira iken, bu ramazanda Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiştir. Bugün için ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil. Un fiyatında çok ciddi bir değişme olmadıktan sonra ekmekteki 4-5 lira arasında değişen fiyatı 2017'nin sonuna kadar korumayı amaçlıyoruz" dedi.

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-Balcı'nın açıklamaları

Haber-Kamera: ANKARA ()

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