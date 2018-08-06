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DHA ANKARA - TÜRKİYE'DEN GÜNEY SUDAN'DAKİ İKTİDAR PAYLAŞIMI ANLAŞMASINA DESTEK

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Güney Sudan’da iç savaşın sona erdirilmesi için iktidar ve muhalefet arasında sürdürülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasına destek geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın başarılı...

DHA ANKARA - TÜRKİYE'DEN GÜNEY SUDAN'DAKİ İKTİDAR PAYLAŞIMI ANLAŞMASINA DESTEK

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Güney Sudan’da iç savaşın sona erdirilmesi için iktidar ve muhalefet arasında sürdürülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasına destek geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin dost Güney Sudan halkının refah ve esenliğine olduğu kadar, bölge ülkelerinin barış ve istikrarına da hizmet edeceği vurgusu yer aldı. Konuyla ilgili Bakanlık açıklaması şöyle:

"Güney Sudan’da iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkelerinin himayesinde iktidar ve muhalefet partileri arasında sürdürülen müzakere sürecinin Hartum’da 5 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan iktidar paylaşımı anlaşmasıyla sonuçlanması memnuniyetle karşılanmıştır.
Sözkonusu anlaşmanın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin dost Güney Sudan halkının refah ve esenliğine olduğu kadar, bölge ülkelerinin barış ve istikrarına da hizmet edeceğine inanıyoruz."

Haber: ANKARA,()

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