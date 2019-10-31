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DHA ANKARA - Türkiye'den ABD'ye 'Sözde soykırım' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün kabul edilen 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' kararıyla ilgili, "Şüphesiz bu karar, ABD Temsilciler Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürdüğü gibi, Türkiye...

GÜNDEM 30.10.2019, 01:41
DHA ANKARA - Türkiye'den ABD'ye 'Sözde soykırım' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün kabul edilen 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' kararıyla ilgili, "Şüphesiz bu karar, ABD Temsilciler Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürdüğü gibi, Türkiye kamuoyundaki ABD algısına da olumsuz yansıyacaktır" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nce bugün kabul edilen 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı, Temsilciler Meclisi'nin hissiyatını yansıtan H.Res.296 sayılı kararı reddediyoruz. İç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır" denildi.
'GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR'
Açıklamada, söz konusu kararın Türk hükümeti ve halkı nezdinde hiçbir geçerliliği ve hükmünün bulunmadığının altı çizilerek, Barış Pınarı Harekatı'nı engelleyemeyerek hüsrana uğrayanların Türkiye'den bu yolla intikam alma çabalarının faydasız olduğu aktarıldı.
'SİYASİ BİR ADIM OLMANIN ÖTESİNDE ANLAM TAŞIMIYOR'
Kararın yasal bağlayıcılığının da bulunmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD'deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır. Tarihin meclislerin siyasi hissiyatına göre şekillendirilmeye çalışılmasından daha vahim bir yanılgı olamaz. Karar, 1948 tarihli 'Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi' hükümleriyle bağdaşmayacak şekilde soykırım isnadında bulunması hasebiyle ABD hukukuna ve uluslararası hukuka da aykırıdır. Uluslararası hukukta 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan bir karar bulunmamaktadır. Aksine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konunun meşru bir tartışma konusu olduğunu hükme bağlamıştır."
'ABD'NİN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK OLMAMASI NOT EDİLMİŞTİR'
Açıklamada, 1915'te yaşanan olayların siyasetin değil tarih biliminin alanı olduğu belirtilerek, "Türkiye’nin 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulması yönünde 2005 yılında yapmış olduğu önerinin Ermenistan tarafından reddedildiği hatırlanmalıdır. Uluslararası ve bölgesel güvenlik bakımından fevkalade hassas bir dönemde alınan, Türkiye ve ABD ilişkilerini zora sokmaya yönelik bu kararın ABD'nin ulusal çıkarlarına verdiği ve vereceği zararların takdiri Amerikalı siyasetçi ve yöneticiler ile ABD halkınındır. Öte yandan, ABD yönetiminin 1915 olayları konusundaki tutumunda bir değişiklik olmaması da not edilmiştir. Şüphesiz bu karar, ABD Temsilciler Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürdüğü gibi, Türkiye kamuoyundaki ABD algısına da olumsuz yansıyacaktır. Türkiye ve ABD arasındaki müttefiklik bağının ve dostane ilişkilerin devamına destek veren Amerikalı dostlarımızın bu vahim hatayı sorgulayacaklarına ve sorumlularının ABD halkının vicdanında yargılanacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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