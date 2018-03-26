DHA ANKARA-  Türk Telekom 2 bin 500 tekniker alacak

TÜRK Telekom ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol ile Türk Telekom’a 2 bin 500 tekniker alınması için protokol imzalandı.

Türk Telekom ve İŞKUR arasında hazırlanan işbirliği protokolü Türk Telekom Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle imzalandı. 2 bin 500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’yi geleceğe bağlamak için yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Kalkınmak için daha fazlası lazım. Müşterimize daha iyi hizmet etmek için EMPATİ programını başlattık. Sahada müşterimize temas eden teknik personel çok önemli. Bunun için İŞKUR ile anlaşma imzalıyoruz. 2 bin 500 yeni tekniker alacağız. Ülkemizin istihdam politikasını destekliyoruzö dedi.

‘KURALI KOYAN ÜLKE HALİNE GELECEĞİZ’

Teknoloji alanında yapılan çalışmaları anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise, "Geçmişte dünyayı teknoloji anlamında takip eden bir ülkeden, dünyanın teknoloji geliştirmesi adına öncü bir ülke haline geldik. 5G'nin standartlarını oluşturacağız diyorsak burada Telekom'un önemli bir katkısı var. Kuralı koyan, standardı belirleyen ülke haline geleceğiz, bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Telekom, 780 bin kilometre kare 81 ilde hizmet ediyor. Biz de hükümet olarak boş durmuyoruz, gerek sabitte gerek mobil internette Özel İletişim Vergisinin (ÖİV) düzenlenmesiyle ilgili ciddi mesafeler kat ettik, tek bir oran yüzde 7 buçuk olarak ÖİV'yi belirledik. Ar-Ge'de özel sektör yatırımları 15 yılda 100 milyar lirayı geçti. Bütün çalışmalarımızı sağlıklı geliştirmek ve arttırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıerğolu da, Türkiye'nin iki markasının hayata geçirdiği bu projenin hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

“Bugün adımını atacağımız, 2 bin 500 genç kardeşimizin ilk önce işbaşı eğitim programlarından faydalandırılıp daha sonra da istihdamlarını sağlayacağımız bu programın tüm iş dünyamıza örnek olmasını temenni ediyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak geçtiğimiz hafta istihdam paketimiz Meclis genel kurulunda kabul edildi. İnşallah sayın cumhurbaşkanımızın imzasıyla uygulamaya koyacağız. Bu dönemde çok farklı uygulama başlıklarıyla 2017 yılında başlatmış olduğumuz milli istihdam seferberliğimizi yeni teşviklerimiz, yeni uygulamalarımızla 2018’de daha güçlü şekilde hayat geçirme konusunda kararlıyız.ö

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Türk Telekom CEO'su konuşması

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşması

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu konuşması

-Protokol imzalanması

-Detay

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

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