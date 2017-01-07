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DHA ANKARA: TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI KANDİL' DE PKK HEDEFLERİNE BOMBA YAĞDIRDI

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, dün akşam 18.58-19.55 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede belirlenen, teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu...

DHA ANKARA: TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI KANDİL' DE PKK HEDEFLERİNE BOMBA YAĞDIRDI

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, dün akşam 18.58-19.55 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede belirlenen, teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Gerelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede;"Son aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kesintisiz bir şekilde devam eden teröristle mücadele harekâtı aynı kararlılıkla sürdürülmektedir. Bunun bir örneği de dün akşam yaşanmış ve Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 ve F-4 tipi uçakların katılımı ile gerçekleştirilen hava harekâtları ile teröristlerin de içinde bulunduğu, sığınak, silah deposu, savunma mevzii ve barınak olarak kullanılan 11 hedef imha edilmiştir. Böylece yüce Türk Milletinin güvenliği için gece gündüz demeden canla başla mücadele ederken şehit düşen aziz şehitlerimizin de kanları yerde kalmamıştır. Bu sbaha karşı teröristlere ait görüşme trafiğinden elde edilen bilgiler kapsamında hava harekâtı ile terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiği anlaşılmaktadır. Görüşmelerde net bir sayı ifade edilmemekte “Çok kaybımız var, yaralılarımız var. Acil doktor ihtiyacımızı giderin!...ö şeklinde muğlak ifadeler kullanıldığından hava harekatlarının sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi temin edildikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Örgüt artık kendi ininde dâhi barınamaz, korku içinde ne zaman imha edileceğini bekler hale gelmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde ağır kış şartlarına bakılmaksızın gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, terör örgütü çaresiz ve ne yapacağını bilemez bir duruma sokulmuştur. Hava harekâtına ilişkin iki görüntü sizlerle paylaşılmıştır." denildi

Görüntü Dökümü



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-Harekattan görüntüler

ANKARA/

  

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