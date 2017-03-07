DHA ANKARA- Türk askeri El Bab sokaklarını Mehter Marşı ile inletti

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde tamamen kontrol altına alındığı El Bab'da patlayıcı/mayın arama/temizleme çalışmalarına devam edilirken Türk askerinin şehir merkezinde askeri araçla ilerlerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ; askeri araçların El Bab sokaklarında Mehter Marşı eşliğinde ilerlemesi ve özellikle çocukların askerleri selamlaması bulunuyor. Görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı.
Görüntü Dökümü
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-askeri araçların El Bab'da Mehter Marşı eşliğinde ilerlemesi
-çocukların askerleri selamlaması
-detaylar
Haber: ANKARA ()
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