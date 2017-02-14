DHA ANKARA- Tunceli'de tespit edilen 5 sığınakta 450 kg amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de PKK'ya yönelik düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan ORUÇ - 57 Operasyonu'nda tespit edilen toplam 5 sığınak içerisinde ve 3 ayrı noktada gizlenmiş yaklaşık 450 kg amonyum nitrat, 1300 kg gıda maddesi ile giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı 1’inci Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı tarafından terörist unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınakları tespit ve imha etmek amacıyla 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan ORUÇ - 57 Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetinde tespit edilen toplam 5 sığınak içerisinde ve 3 ayrı noktada gizlenmiş yaklaşık 450 kg amonyum nitrat, 1300 kg gıda maddesi ile giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

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Haber: ANKARA- TUNCELİ ()

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