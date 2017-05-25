DHA ANKARA- TSK : Van Çaldıran'da 3 asker ve 1 güvenlik korucu şehit oldu (2)

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Van Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında teröristlerin dün 3 tırı yakmasının ardından başlayan operasyonda 3 asker ile 1 güvenlik korucusu şehit olurken 4 asker de yaralandı. Tendürek bölgesinde çıkan çatışmada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-Van Çaldıran'da 3 tırın yanması
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(AĞRI - DOĞUBEYAZIT)
-Hastaneden görüntü
-acil servis
-askeri araçlardan görüntü
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Haber: ANKARA - VAN ()
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