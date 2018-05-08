Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

DHA ANKARA- TSK: Irak'ın kuzeyine hava operasyonunda terör örgütü hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi. Operasyonla ilgili TSK'nın resmi Twıtter hesabından yapılan...

DHA ANKARA- TSK: Irak'ın kuzeyine hava operasyonunda terör örgütü hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonla ilgili TSK'nın resmi Twıtter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 07 Mayıs 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi. 

 

ANKARA ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314