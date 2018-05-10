DHA ANKARA - TSK, EFES 2018 tatbikatından görüntüler yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından EFES 2018 tatbikatına dair görüntüler yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Tatbikattan görüntüler
Haber: ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından EFES 2018 tatbikatına dair görüntüler yayınladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Tatbikattan görüntüler Haber: ANKARA
10 Mayıs 2018 Perşembe 17:31
Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından EFES 2018 tatbikatına dair görüntüler yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Tatbikattan görüntüler
Haber: ANKARA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:42
|05:44
|13:12
|17:07
|20:18
|22:05