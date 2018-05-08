DHA ANKARA: TSK, EFES 2018 tatbikatında paraşütçülerin atlayış görüntülerini yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Atlayışlardan görüntüler
ANKARA,()
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------- Atlayışlardan...
08 Mayıs 2018 Salı 09:51
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Atlayışlardan görüntüler
ANKARA,()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:46
|05:46
|13:12
|17:06
|20:16
|22:02