DHA ANKARA - TSK, EFES 2018 Tatbikatı'ndan sağlık hizmetlerine dair görüntüler yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı Sağlık Hizmetleri'ne dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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paylaşılan görüntüler
ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı Sağlık Hizmetleri'ne dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------ paylaşılan görüntüler ANKARA
08 Mayıs 2018 Salı 12:01
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı Sağlık Hizmetleri'ne dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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paylaşılan görüntüler
ANKARA
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