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DHA ANKARA - TSK: 8 hedef imha edilmiştir

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde bugün düzenlenen hava harekatı sonucu  teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiğini duyurdu.  TSK'dan...

DHA ANKARA - TSK: 8 hedef imha edilmiştir

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde bugün düzenlenen hava harekatı sonucu  teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiğini duyurdu. 

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak'ın Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."


Haber:ANKARA,() 

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