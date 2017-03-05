DHA ANKARA - Trafik kazalarına bağlı ölüm oranlarında önemli düşüş yaşandı

TRAFİK kazalarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ve sıkı denetimler, sonuç vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, trafik kazalarına bağlı ölümlerde yüzde 28.1 oranında düşüş sağlandı. Ayrıca, son 3 yılın verileri incelenerek, kaza kara noktaları tek tek tespit edildi. Toplam 30 kaza kara noktasında yerinde inceleme ve analizler yapılarak, denetimler arttırılırken, gerekli önlemler de alındı.

Trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklı can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla kış mevsiminin olumsuz koşulları da dikkate alınarak, yoğun trafik tedbirlerinin alınmaya devam edildiği belirtildi. 'Cezalandırmaya değil, kural ihlallerini önlemeye odaklı' denetim anlayışıyla yapılan yol uygulamaları ve sürücülere yönelik eğitim faaliyetleri neticesinde, polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, trafik kazalarına bağlı ölümlerde yüzde 28.1 oranında bir düşüş sağlandı.

EN KRİTİK 30 KAZA KARA NOKTASI TESPİT EDİLDİ

Türkiye genelinde, trafik kazaları ile bu kazalara bağlı olarak meydana gelen ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek için yapılan bir başka çalışma ise kaza kara noktalarının tespiti çalışması oldu.

2014-2015 ve 2016 yıllarında, şehirlerarası yollarda meydana gelen kaza verileri; aylara, haftanın günlerine, gün durumuna, hava durumuna, araç sayısına, oluşum türüne, kazazede sayısına göre incelenerek, kaza kara noktaları tek tek tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa kurulan karma ekiplerle tespit edilen toplam 30 kaza kara noktasında yerinde inceleme ve analizler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlükleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmalarla kaza kara noktası olarak belirlenen yol ve kavşaklarda ekip denetimleri arttırıldı. Çalışmayan sinyalizasyon sistemleri aktif hale getirildi. Yıpranmış trafik levhaları yenilendi. Bazı virajlı kavşaklara güneş enerjili ışıklı levhalar ve kavşak yaklaşımında araçların hızını düşürmeye yarayan konfor bozucu şeritler konuldu.

Tespit edilen kaza kara noktalarında alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar sonucunda ise 2017 yılının Ocak ayı istatistikleri, son üç yılın ocak aylarına kıyaslandığında kara noktaların, trafik kaza oranlarında düşme olduğu görüldü. Kara noktalara ilişkin çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Haber: ANKARA, ()