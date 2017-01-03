DHA ANKARA - TEOG sonuçları açıklandı

TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sonuçları açıklandı. TEOG birinci dönem merkezi ortak sınavının sonuçları, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenilecek.
Haber: ANKARA, ()
TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sonuçları açıklandı. TEOG birinci dönem merkezi ortak sınavının sonuçları, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenilecek. Haber: ANKARA, ()
03 Ocak 2017 Salı 14:05
TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sonuçları açıklandı. TEOG birinci dönem merkezi ortak sınavının sonuçları, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenilecek.
Haber: ANKARA, ()
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