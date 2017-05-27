DHA ANKARA - Tendürek'te 29 teröristin öldürüldüğü operasyondan sıcak görüntüler



Van Çaldıran bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 3 tırın yakılmasının ardından Ağrı Tendürek bölgesinde başlatılan operasyonda 3 asker ile 1 güvenlik korucusunun şehit olmuştu. Daha sonra bölgede genişletilen hava destekli operasyonda ise 29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tendürek'teki hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin bulunduğu bölge ATAK helikopterleri tarafından ateş altına alınması ve yükselen dumanlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ATAK helikopterleri tarafından ateş altına alması

Yükselen dumanlar

Haber : ANKARA ()

