DHA ANKARA - TBMM'de kadın vekiller saç saça baş başa kavga etti

Ak Partili ve HDP'li kadın milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda konuşma yapılan kürsüye kendisini kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın etrafını sardı. Ak Partili kadın milletvekilleri Nazlıaka'nın kelepçesini açmak isteyince, kavga çıktı. Ak Parti ve HDP'li kadın milletvekilleri saç saça, baş başa kavga etti. CHP'li Şafak Pavey kavga sırasında yere düştü. HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da göğısüne aldığı yumruk darbesiyle yaralandı.

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BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ AYLİN NAZLIAKA KENDİSİNİ KÜRSÜYE KELEPÇELEDİ

BAĞIMSIZ Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini Meclis Genel Kurulunda konuşma kürsüsüne kelepçeleyerek eylem yapmaya başladı. Genel Kurul salonunda anayasa değişikliği görüşmeleri yapılırken söz almadan kürsüye gelen Bağımsız millitvekili Aylin Nazlıaka, MHP'li milletvekillerine anayasa değişikliğine 'evet' dememeleri konusunda uyarı konuşması yapmaya başladı. Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, işgal ettiği gerekçesiyle Nazlıaka’yı kürsüden inmesi konusunda birkaç kez uyardı. Bu sırada Nazlıaka kendisi kürsüye kelepçeledi. Nazlıaka kelepçeyi açması için kendisini uyaran milletvekillerine “Anahtar yanımda değilö dedi. AK Parti’li TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun da Aylin Nazlıaka’yı ikna etme çabaları sonuç vermedi. Nazlıaka, MHP sıralarına doğru “Anayasa değişikliğine evet demeyinö diye konuştu. Ayşenur Bahçekapılı birleşime önce 10 dakika ara verdi daha sonra oturumu açarak oturuma bu kez 45 dakika ara verdi. Nazlıaka kürsüye kelepçeli vaziyette bekleyişini sürdürürken, kendisini HDP'li milletvekilleri de ikna etmeye çalıştı.

NAZLIAKA'YA MÜDAHALE

Meclis’te kendini kürsüye kelepçeleyen milletvekili Aylin Nazlıaka’nın etrafını kadın milletvekilleri sardı. Ak Parti’li kadın milletvekilleri kelepçeyi açmaya çalışırken, Aylin Nazlıaka çığlık attı. Bu sırada kadın milletvekilleri saç saça baş başa kavga ettiler. CHP’li Şafak Pavey ve HDP’li meclis başkanvekili Pervin Buldan, kavga sırasında yaralandı.

KADIN VEKİLLER SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİ

Ak Partili ve HDP'li kadın milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda konuşma yapılan kürsüye kendisini kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın etrafını sardı. Ak Partili kadın milletvekilleri Nazlıaka’nın kelepçesini açmak isteyince, kavga çıktı. Ak Parti ve HDP’li kadın milletvekilleri saç saça, baş başa kavga etti. CHP’li Şafak Pavey kavga sırasında yere düştü. HDP’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da göğısüne aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Buldan, Genel Kurul salonuna giren sağlık çalışanı ve partisinin milletvekilleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kadın milletvekillerinin kavgasını Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı erkek milletvekilleri ayırmaya çalıştı. Mikrofonun sökülerek kelepçenin açılması ve Aylin Nazlıaka’nın Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılmasını Ak Partili milletvekilleri alkışladı. HDP’li Meral Danış Beştaş ise Pervin Buldan’ın Ak Partili Gökçen Enç tarafından darp edildiğini savundu.

'KENDİMİ KÜRSÜYE KELEPÇELEYEREK TOPLUMA MESAJ VERMEK İSTEDİM'

Kavganın ardından Aylin Nazlıaka, parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Bileğinin incindiğini belirten Nazlıaka özetle şunları söyledi: "Bugünkü demokratik hakkımı kullanırken bana destek olan tüm vekillere teşekkür ediyorum. Her birine yürekleri için minnet duygularımı iletiyorum. Revirde olan Pervin Buldan ve Şafak Pavey’e, Gökçen Enç tarafından saçlarının koparıldığını öğrendiğim Burcu Çelik Özkan Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün 8’inci madde oylanacaktı. Oldukça kritik bir maddeydi. Her iki önerge sonrasında konuşma tamamlandıktan sonra kendimi Meclis kürsüsüne kelepçelemek kaydıyla topluma bir mesaj vermek istedim. Bu Meclis'e vurulan kelepçeyi de temsil ediyor. Meclis'in kapısına zincir vurulmuş, biz kendimize zincir vurmuşuz çok mu değerli."

NAZLIAKA: AKP’NİN KADIN MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADIM

Yaptığı eylemle iki amacının olduğunu söyleyen Nazlıaka, “Birisi eylem hakkımı kullanarak MHP milletvekillerine seslenmekti. Son dönemlerde MHP seçmeni tarafından ciddi telefonlar ve e-postalar ve sosyal medya mesajları alıyorum. Cumhuriyetin altına dinamit koyan yasaya MHP’nin evet demesine gönlümüz razı olmuyor. Sözüm ‘hayır’ değil ‘evet’ diyecek olan vekilleredir. Onun için kürsüden başta Bahçeli olmak üzere tüm MHP’lilere seslendim. Onlara tarihimizi hatırlatmaya çalıştım. Sayın Bahçeli ile göz göze gelerek bunu ifade ettim. İçinde bulunduğumuz süreç kritik bir süreç. Yaptığım, samimi bir eylem, demokratik bir haktı. Sonuna kadar devam ettirmek konusunda kararlıydım. Hem zihinsel, hem bedensel olarak uzun saatler sürebilir diyerek tedbirli davrandım. AKP’nin kadın vekilleri tarafından saldırıya uğradım. Kollarım arkadan tutuldu ve çekiştirdiler. İlknur İnceöz’ün getirmiş olduğu tornavida ile kelepçeyi açmayı denemesi, sonra mikrofonları bir arada tutan bağlantıları sökmesiyle bileklerim serbest kalmış oldu. Amaç hasıl olmuştur. Hep birlikte cumhuriyet ve Meclis'e kelepçe vuracak olan bu yasaya hayır demeliyiz."

GERGİNLİK NEDENİYLE BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

HDP ve CHP'liler, Aylin Nazlıaka'nın kelepçesinin sökülmesi sırasında çıkan kavgada AK Parti'li Gökçen Enç'in kadın milletvekillerine saldırdığını savunarak üçüncü birleşime girmeme cezası verilmesini istedi. CHP’li milletvekilleri masalara vurarak "Adalet" diye bağırarak olayı protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşurken, AK Partili bir milletvekili CHP sıralarına doğru koşmaya başladı. Araya AK Parti ve CHP milletvekilleri girdi. Birleşime ara verildi. TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yüksek seyirde devam ediyor.

HDP'Lİ KADIN VEKİLDEN AÇIKLAMA

HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP’li kadın milletvekilleri TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Filiz Kerestecioğlu, Aylin Nazlıaka’nın kendisi kürsüye kelepçeleyerek demokratik hakkını kullandığını belirterek, yaşanan kavgada AK Partili Gökçen Enç’in Meclis Başkanvekili Pervin Buldan’ın göğsüne tekme attığını ileri sürdü. Kerestecioğlu şöyle konuştu: "Bu asla kabul etmeyeceğimiz hiçbir şekilde ufak bir özürle geçiştirilemeyecek olan bir olaydır. Bir kadından bunun gelmesi çok daha vahim bir şeydir. Ne olursa olsun orada şiddete uğrayan kişi hangi partiden olursa olsun Meclis Başkanvekili Pervin Buldan değil Ayşeur Bahçekapılı olabilirdi. Burada şiddete karşı tepkimizi göstermek için kadınlarla dayanışırız. Pervin Buldan’ın tansiyonu yüksek seyrediyor. Hastaneye kaldırıldı. Burcu Çelik de yüzüne tırmık aldı ve darp edildi o da. Şafak Pavey’in yere düşmesi kendisi sakat olan bir vekilimizdir ve bu asla kabul edilemez bir şeydir. O yerden kaldırılmaya çalışılırken o anda bütün darp ve müdahaleler başladı. Melike Basmacı’nın kolu incinmiş. Meclisin uzun süredir geldiği nokta budur. Daha öncesinde erkek vekiller tarafından yaşatılan ve sürekli söylemlerle dayatılan şiddet, bir kadın vekil tarafından yaşatılmıştır. Meclis BAşkanvekilimize yönelik bu davranışlar bu denli onun tramva yaşamasına neden olabilecek bir şiddet asla kabul ettiğimiz bir şey değildir. Bu Meclis’te şiddet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bu tavrı böyle sükûnetle geçiştirmelerine ve özürle geçiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Ayrıca ‘Bunlara vurdum elim kirlendi’ diyebilen bir kadın vekille karşı karşıyayız. Köpek giremez dövizinden sonra şimdi de kadın giremez dövizini açacak.ö

CHP'Lİ ÖZKAN, 'ADALET İSTİYORUM' DİYE SIRAYI YUMRUKLADI

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci oturumunda söz alarak, yaşanan olayları kınadığını söyledi. Bu sırada Ak Partili Özcan Ulupınar, bağırarak karşı koyunca ikinci gerilim yaşandı. CHP'li vekiller ile Ak Partili Özcan Ulupınar birbirlerinin üzerine yürüdü. Bu sırada yaşananlara tepki gösteren CHP'li Tuncay Özkan, 'Adalet istiyorum" diye bağırarak oturduğu sırayı yumrukladı. AK Parti ve CHP milletvekilleri girerken, birleşime ara verildi.

ADALET İSTİYORUZA YANIT

Bu arada Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, CHP’li milletvekillerinin ‘adalet’ diyerek masaya vurmasına karşın cep telefonundaki fotoğrafları göstererek “Adalet orada da, buradaö dedi.

8’İNCİ MADDE 339 OYLA MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin cumhurbaşkanına ‘devlet başkanı’ sıfatı getiren 8’inci maddesi 339 oyla kabul edildi. Oylama sonuçları; kullanılan 483, kabul 339 , ret 138, çekimser 1 , boş 2 , geçersiz 3. Kabul edilen 8’inci maddeye göre; Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek. Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunacak, milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Kararnamelerle, yürütmenin ihtiyacını karşılaması sağlanacak, temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler düzenleme alanı dışında bırakılacak.

YARALANAN MILLETVEKILLERI SALONA GELDI

Genel kurul salonundaki kürsüye kendisini kelepçeleyerek eylem yapan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kürsüden uzaklaştırılması sırasında çıkan olaylarda yaralanan Ak Parti milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, tekerlekli sandalye ile genel kurul salonuna getirilerek oy kullandı. CHP'li milletvekillerinin, 'Yalan' şeklindeki bağırışlarına, Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, "Yalan diye bağıran milletvekillerini kınıyorum" yanıtını verdi.

BAHÇELİ, HDP'Lİ YILDIRIM İLE SOHBET ETTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, kürsüde söz alarak konuşan HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ile sohbet etti.

BAŞAĞRISINA MASAJ

Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, yaşanan gergin saatlerin ardından baş ağrısı çeken Ak Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un başına masaj yaptı.

CHP'Lİ KADIN MİLLETVEKİLİ KOLUNU ALÇIYA ALDIRDI

Olaylar sırasında yaralanan CHP'li milletvekili Melike Basmacı'nın kolunu alçıya aldırarak geldiği görüldü.

9'UNCU MADDE 341 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinde cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen 9'uncu madde 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kabul 341, ret 137, boş 4, geçersiz 1.

AK PARTI MILLETVEKILINE SAHTE HESAP TEMPOSU

Oylama sırasında CHP sıralarından 'Yeliz, yeliz, I love Yeliz' şeklindeki tezahüratları üzerine Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, tepki gösterdi. Meclis kulislerinde konuşulanlara göre, Ak Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın bir süre önce 'Yeliz Adaley' adıyla twitter hesabı açtığı ve periscope üzerinden de bu hesaptan yayın yaptığı yönündeki iddialar üzerine kendisine CHP'lilerin 'Yeliz' diye seslendikleri belirtildi.

10'UNCU MADDE 340 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanın vekalet ve bakanlarla ilgili 10'uncu maddesi 340 oyla kabul edildi.

11. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'nin yetkilerini düzenleyen 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 481, kabul 342, ret 135, çekimser 1, boş 3.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TBMM'de Genel Kurulunda yaşananlara iliştin FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ümit KOZAN - Nursima KESKİN / ANKARA ()

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